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الرئيس عون استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان السفير الدكتور ياسر علوي وعرض معه العلاقات اللبنانية - المصرية والأوضاع العامة في البلاد

Lebanon 24
23-11-2021 | 05:55
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