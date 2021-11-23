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كنعان بعد لجنة المال: ابقينا اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية عالقاً لمدة شهرين الى حين تنفيذ الحكومة ما وعدت به من نصف راتب لشهرين للقطاع العام

Lebanon 24
23-11-2021 | 06:21
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بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وحضور وزير المال لمتابعة الاستماع الى وزارة المالية عن الإمكانيات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام
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23/11/2021 15:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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23/11/2021 15:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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