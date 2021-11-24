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رئيس الجمهورية تسلّم رسالة تهنئة بالإستقلال من الرئيس بوتين نقلها إليه سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف

Lebanon 24
24-11-2021 | 04:00
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