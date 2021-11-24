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المرصد السوري: القوات الأميركية في قاعدة التنف أطلقت 4 صواريخ بعيدة المدى باتجاه الغرب

Lebanon 24
24-11-2021 | 08:44
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