أخبار عاجلة

أنطونيو غوتيريس يدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنقاذ إثيوبيا

Lebanon 24
24-11-2021 | 16:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في إثيوبيا
lebanon 24
25/11/2021 00:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الأوروبي يدعو الأطراف الإثيوبية إلى وقف فوري النار والذهاب لمفاوضات غير مشروطة (العربية)
lebanon 24
25/11/2021 00:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان لوقف إطلاق النار في إثيوبيا
lebanon 24
25/11/2021 00:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين منذ 25 تشرين الأول في السودان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/11/2021 00:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:41 | 2021-11-24
16:35 | 2021-11-24
16:30 | 2021-11-24
16:24 | 2021-11-24
15:41 | 2021-11-24
15:31 | 2021-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website