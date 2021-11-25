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شربل لـmtv: هناك مَن افتعل انفجار مرفأ بيروت وخيار الصاروخ مستبعد فالحريق استمرّ من الساعة 5:30 حتى الساعة 6:08 لحظة وقوع الانفجار

Lebanon 24
25-11-2021 | 15:45
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