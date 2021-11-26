الرئيس عون استقبل وزير الشباب والرياضة الذي أطلعه على الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لحدثين عربيين في العام ٢٠٢٢ هما لبنان عاصمة للشباب العربي والمؤتمر الكشفي ال٣٠

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