أخبار عاجلة

وزير الصحة الألماني: مقبلون على إجراءات صارمة قريبا بعد ارتفاع إصابات كورونا (العربية)

Lebanon 24
26-11-2021 | 04:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة الألماني: مقبلون على إجراءات صارمة قريبا بعد ارتفاع إصابات كورونا
lebanon 24
26/11/2021 16:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة فراس الأبيض: 80 في المئة من إصابات كورونا هي لغير الملقحين ولا نتحدث عن اقفال البلد لاننا لم نسجّل ارتفاعا في حالات الاستشفاء
lebanon 24
26/11/2021 16:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الأدرنية تعلن دخول البلاد الموجة الثالثة من جائحة كورونا مع ارتفاع الإصابات (العربية)
lebanon 24
26/11/2021 16:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجوية الألمانية تشرع بالمساعدة في عمليات نقل مرضى العناية المركزة مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (سكاي نيوز)
lebanon 24
26/11/2021 16:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:25 | 2021-11-26
09:47 | 2021-11-26
09:41 | 2021-11-26
09:33 | 2021-11-26
09:22 | 2021-11-26
08:58 | 2021-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website