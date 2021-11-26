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مريض بحاجة ماسة لدم من فئة A- و O- في بنك الدم الرئيسي في الحمرا - سبيرز للتبرع الاتصال على هذه الارقام: 03359312 - 01368681 - 79303606

Lebanon 24
26-11-2021 | 05:38
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مريضة في مستشفى مار يوسف في الدورة بحاجة ماسّة لثلاث وحدات دم من فئة -O للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 71007010
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26/11/2021 16:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
طفل عمره ٩ سنوات بحاجة ماسة إلى دم من فئة A+ في مستشفى الروم. للتبرع يرجى الاتصال على الرقم التالي: 70106311
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26/11/2021 16:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/11/2021 16:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسّة لدم من فئة O+ في مستشفى البوار الحكومي للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03/557521 أو 03/221143
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26/11/2021 16:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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