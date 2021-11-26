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رئيس الوزراء الإثيوبي من جبهات القتال: استعدنا بعض المناطق ونواصل زحفنا لمناطق أخرى بعملية عسكرية واسعة

Lebanon 24
26-11-2021 | 07:09
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