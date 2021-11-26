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رئيسة المفوضية الأوروبية: لقاح كورونا يساعد في إبطاء حركة الفيروس وهذا يعطينا وقتا لجرعات إضافية
Lebanon 24
26-11-2021
|
09:41
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