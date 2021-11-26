الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: نبارك لجميع اللبنانيين عيد الاستقلال هذه المناسبة المهمة ونسأل الله تعالى أن يمكن الشعب اللبناني من صون وحماية حريته وسيادة دولته

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