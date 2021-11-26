أخبار عاجلة

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: نبارك لجميع اللبنانيين عيد الاستقلال هذه المناسبة المهمة ونسأل الله تعالى أن يمكن الشعب اللبناني من صون وحماية حريته وسيادة دولته

Lebanon 24
26-11-2021 | 13:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
السيد حسن نصرالله: دائماً هناك نقاش حول ماهية الاستقلال هل هو استقلال حقيقي أم استقلال ناقص؟ لكن لا شك أن بعد الاستقلال أصبح لبنان دولة... ومسؤولية اللبنانيين أن يحافظوا على استقلالهم
lebanon 24
26/11/2021 23:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمة له باحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف: في فلسطين شعب مظلوم وأرض محتلة ومقدسات منتهكة لا يمكن لأي إنسان ألا يكون معنياً بها
lebanon 24
26/11/2021 23:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد حسن نصرالله: الحفاظ على الاستقلال والسيادة والحرية والكرامة هي معركة يجب أن تستمر يمكن أن تحصل على الاستقلال لكن يجب الحفاظ عليه
lebanon 24
26/11/2021 23:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله: نعزي عائلات شهداء "مجزرة يوم الخميس في الطيونة"
lebanon 24
26/11/2021 23:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:57 | 2021-11-26
15:51 | 2021-11-26
15:51 | 2021-11-26
15:37 | 2021-11-26
15:33 | 2021-11-26
15:03 | 2021-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website