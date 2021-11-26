السيد حسن نصرالله: دائماً هناك نقاش حول ماهية الاستقلال هل هو استقلال حقيقي أم استقلال ناقص؟ لكن لا شك أن بعد الاستقلال أصبح لبنان دولة... ومسؤولية اللبنانيين أن يحافظوا على استقلالهم

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