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قطع الطريق عند مفرق بلدة كفر قاهل الكورة بالاطارات المشتعلة من قبل محتجين نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
26-11-2021 | 13:36
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