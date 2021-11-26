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منظمة الصحة العالمية تصنف السلالة الجديدة من فيروس كورونا كسلالة "مقلقة"، وتطلق عليها اسم "أوميكرون"

Lebanon 24
26-11-2021 | 13:39
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