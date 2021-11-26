السيد حسن نصرالله: ما زلنا في قلب معركة الاستقلال والسيادة والحرية وكنا انتصرنا في العديد من مراحلها ونحن واثقون أن أمامنا المزيد من الانتصارات وسوف يأتي يوم نحقق لوطنا سيادة وحرية حقيقية غير خاضعة للنقاش

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