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نصر الله:ما دام لبنان في دائرة التهديد الإسرائيلي فإننا ما زلنا في قلب معركة الاستقلال التي سنواصلها

Lebanon 24
26-11-2021 | 13:42
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السيد حسن نصرالله: ما زلنا في قلب معركة الاستقلال والسيادة والحرية وكنا انتصرنا في العديد من مراحلها ونحن واثقون أن أمامنا المزيد من الانتصارات وسوف يأتي يوم نحقق لوطنا سيادة وحرية حقيقية غير خاضعة للنقاش
lebanon 24
26/11/2021 23:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: ما يجري الآن هو أن بعض القضاء اللبناني يحمي بعضه البعض وكل المعطيات تقول إن القضاة المعنيين بملف مرفأ بيروت هم في دائرة الاتهام والشبهة
lebanon 24
26/11/2021 23:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد حسن نصرالله: الحفاظ على الاستقلال والسيادة والحرية والكرامة هي معركة يجب أن تستمر يمكن أن تحصل على الاستقلال لكن يجب الحفاظ عليه
lebanon 24
26/11/2021 23:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد حسن نصرالله: دائماً هناك نقاش حول ماهية الاستقلال هل هو استقلال حقيقي أم استقلال ناقص؟ لكن لا شك أن بعد الاستقلال أصبح لبنان دولة... ومسؤولية اللبنانيين أن يحافظوا على استقلالهم
lebanon 24
26/11/2021 23:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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