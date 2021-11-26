أخبار عاجلة

نصرالله: نحن في بداية كورونا كنا قد أعلنا عن خطة ونفذناها ونجحنا والليلة أقول قد قررنا تفعيل هذه الخطة 100 %

Lebanon 24
26-11-2021 | 13:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نصرالله: ارتفاع عدد إصابات كورونا في لبنان والوفيات أيضًا هو أمر خطير
lebanon 24
26/11/2021 23:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
النمسا تعلن فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين بسبب كورونا (العربية)
lebanon 24
26/11/2021 23:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية تسجل أكبر قفزة يومية بإصابات كورونا منذ بداية الوباء بأكثر من 3000 حالة
lebanon 24
26/11/2021 23:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مع بداية الاسبوع... هذه أرقام الاصابات والوفيات بـ"كورونا" في لبنان (صورة)
lebanon 24
26/11/2021 23:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:03 | 2021-11-26
16:03 | 2021-11-26
15:57 | 2021-11-26
15:51 | 2021-11-26
15:51 | 2021-11-26
15:37 | 2021-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website