أخبار عاجلة

نصرالله: ليس مهمًا وزير الصحة لأي خط سياسي ينتمي فالبلد في خطر وكما في الوزارة السابقة نضع كل امكانياتنا حاليًا في خدمة الوزارة الحالية

Lebanon 24
26-11-2021 | 13:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون استقبل وزيرة الإعلام السابقة منال عبد الصمد التي شكرته على الدعم الذي لقيته خلال تحملها المسؤولية الوزارية كما قدمت له تقريراً بما تحقق خلال وجودها في الوزارة والمشاريع التي ينبغي متابعتها في المرحلة المقبلة
lebanon 24
26/11/2021 23:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل وزيرة الشباب والرياضة السابقة فارتينيه اوهانيان التي شكرته على الدعم الذي لقيته منه خلال عملها الوزاري وقدمت له تقريراً بالعمل الذي تحقق في الوزارة
lebanon 24
26/11/2021 23:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: الوزارة ستكون حتماً في خدمة الوطن والمواطن بما فيهم الحراك المدني وسأطبّق القانون ولن أقبل بالتجنّي على أحد
lebanon 24
26/11/2021 23:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ"الجديد": لم أدخل إلى الوزارة بعد أتمنى أن تتوافر المعطيات لدي كي أستطيع أن أساعد وأتمنى على المسؤولين أن يتفهموا دقة المرحلة ويكفوا عن الكيدية السياسية لنتمكن من العمل بهدوء
lebanon 24
26/11/2021 23:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:03 | 2021-11-26
16:03 | 2021-11-26
15:57 | 2021-11-26
15:51 | 2021-11-26
15:51 | 2021-11-26
15:37 | 2021-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website