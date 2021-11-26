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نصرالله: هناك آلاف الأشخاص في لبنان الذين يواجهون الموت بسبب قرارات رفع الدعم عن الدواء

Lebanon 24
26-11-2021 | 13:52
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