السيد حسن نصرالله: لا يجوز رفع الدعم عن أنواع من الأدوية بأي شكل من الأشكال حتى لو تمت الاستدانة وهذه مسؤولية الجميع ولا يجوز السكوت عنها وهذا أمر له علاقة بحياة الآلاف

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