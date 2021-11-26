نصر الله حول ما يرتبط بالمحقق العدلي: وجدنا أن الجهات القضائية المعنية تمارس الاستنسابية وتخضع للسياسة وما جرى في اليومين الماضيين يؤكد كل ما تحدثنا عنه خلال عام

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