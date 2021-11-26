نصرالله: مع كل ملاحظاتنا على السلوك القضائي لسلوك القضاة وخضوعهم للضغوط السياسية وغير السياسية وفي الايام القليلة تعرض القضاء العسكري لضغوط من جهات سياسية ودينية في قضية الطيونة

Lebanon 24