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نصرالله: قمنا بإيصال المازوت مباشرة إلى عدد من البلديات والمؤسسات الحكومية والمستشفيات ودور الأيتام والعجزة بالرغم من مشقة هذا الأمر

Lebanon 24
26-11-2021 | 14:22
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