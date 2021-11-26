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نصرالله: هناك هجمة كبيرة على حزب الله وهذا ليس بجديد ولكن الجديد هو التكثيف بالهجوم ونشر الوثائق ولكنها مزورة ومن قاموا بها جهلة وأظن أنهم ليسوا لبنانيين

Lebanon 24
26-11-2021 | 14:36
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السيد حسن نصرالله: دائماً هناك نقاش حول ماهية الاستقلال هل هو استقلال حقيقي أم استقلال ناقص؟ لكن لا شك أن بعد الاستقلال أصبح لبنان دولة... ومسؤولية اللبنانيين أن يحافظوا على استقلالهم
lebanon 24
27/11/2021 01:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: هناك مناورات شبه فصلية في منطقة الشمال ويضعون فرضيات وهي أن المقاومة ستدخل الى الجليل وهذا دليل ان الاسرائيلي يثق جيدا بالمقاومة في لبنان وصدّق وعودها
lebanon 24
27/11/2021 01:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله للقاضي البيطار: انت تكبر ملف الإهمال الوظيفي رغم أننا مع المحاسبة فيه وهناك كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكملت بهذه الطريقة
lebanon 24
27/11/2021 01:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: في ما يتعلق بعملية "نفق الحرية" اقول ان لها اهمية كبيرة وفيها الكثير من الابداع ورسالتها مهمة جدا وهناك اصرار فلسطيني على التحرير رغم كل ما يعانيه منذ عشرات السنين
lebanon 24
27/11/2021 01:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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