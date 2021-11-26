نصرالله: هناك هجمة كبيرة على حزب الله وهذا ليس بجديد ولكن الجديد هو التكثيف بالهجوم ونشر الوثائق ولكنها مزورة ومن قاموا بها جهلة وأظن أنهم ليسوا لبنانيين

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