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برنامج الغذاء العالمي: 3.8 ملايين شخص في إقليم أمهرة الإثيوبي بحاجة لمساعدات طارئة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-11-2021 | 14:51
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