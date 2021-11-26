أخبار عاجلة

هولندا تعلن فرض إغلاق ليلي في البلاد حتى 18 كانون الأول بسبب الموجة الجديدة من فيروس كورونا

Lebanon 24
26-11-2021 | 15:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
النمسا تعلن فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين بسبب كورونا (العربية)
lebanon 24
27/11/2021 01:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الأدرنية تعلن دخول البلاد الموجة الثالثة من جائحة كورونا مع ارتفاع الإصابات (العربية)
lebanon 24
27/11/2021 01:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الحكومة الهولندية تفرض إغلاقا جزئيا مدته 3 أسابيع لمكافحة الموجة الجديدة من ⁧‫كورونا‬⁩
lebanon 24
27/11/2021 01:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هولندا ترجّح وصول عشرات الحالات من المصابين بفيروس كورونا بين ركاب قادمين من جنوب إفريقيا
lebanon 24
27/11/2021 01:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:31 | 2021-11-26
18:25 | 2021-11-26
18:24 | 2021-11-26
18:05 | 2021-11-26
18:04 | 2021-11-26
17:30 | 2021-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website