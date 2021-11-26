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البرازيل تمنع القادمين من 6 دول إفريقية (جنوب إفريقيا، إسواتيني، ليسوتو، ناميبيا، زيمبابوي وبوتسوانا) من دخول البلاد خوفًا من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون

Lebanon 24
26-11-2021 | 18:00
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