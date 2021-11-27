أخبار عاجلة

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود لـ"صوت لبنان": قرار تأجيل الانتخابات في النقابة هو قرار وزاري

Lebanon 24
27-11-2021 | 03:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود بعد لقائه الرئيس عون: جهودنا تنصب كي نعود الى تطبيق العودة الحضورية في المدارس، وهذه رغبتنا وإرادتنا، ولكن هناك معوقات بسيطة بحاجة إلى إرادة جامعة لحلّها
lebanon 24
27/11/2021 14:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني لـ"الجديد": تأجيل الانتخابات ليس عملاً تخريبياً والطعن بقانون الانتخاب حق دستوري وألتزم بقرارات تكتل لبنان القوي لمصلحة الوطن
lebanon 24
27/11/2021 14:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الأعلى للدولة الليبية: لا نرى أن الانتخابات المرتقبة ستولد استقرارا ويجب تأجيلها
lebanon 24
27/11/2021 14:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لمُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لإحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022
lebanon 24
27/11/2021 14:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:48 | 2021-11-27
06:39 | 2021-11-27
06:15 | 2021-11-27
06:12 | 2021-11-27
05:54 | 2021-11-27
05:51 | 2021-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website