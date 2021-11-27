24
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود لـ"صوت لبنان": قرار تأجيل الانتخابات في النقابة هو قرار وزاري
Lebanon 24
27-11-2021
|
03:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود بعد لقائه الرئيس عون: جهودنا تنصب كي نعود الى تطبيق العودة الحضورية في المدارس، وهذه رغبتنا وإرادتنا، ولكن هناك معوقات بسيطة بحاجة إلى إرادة جامعة لحلّها
Lebanon 24
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود بعد لقائه الرئيس عون: جهودنا تنصب كي نعود الى تطبيق العودة الحضورية في المدارس، وهذه رغبتنا وإرادتنا، ولكن هناك معوقات بسيطة بحاجة إلى إرادة جامعة لحلّها
27/11/2021 14:04:36
27/11/2021 14:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني لـ"الجديد": تأجيل الانتخابات ليس عملاً تخريبياً والطعن بقانون الانتخاب حق دستوري وألتزم بقرارات تكتل لبنان القوي لمصلحة الوطن
Lebanon 24
البستاني لـ"الجديد": تأجيل الانتخابات ليس عملاً تخريبياً والطعن بقانون الانتخاب حق دستوري وألتزم بقرارات تكتل لبنان القوي لمصلحة الوطن
27/11/2021 14:04:36
27/11/2021 14:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الأعلى للدولة الليبية: لا نرى أن الانتخابات المرتقبة ستولد استقرارا ويجب تأجيلها
Lebanon 24
المجلس الأعلى للدولة الليبية: لا نرى أن الانتخابات المرتقبة ستولد استقرارا ويجب تأجيلها
27/11/2021 14:04:36
27/11/2021 14:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لمُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لإحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022
Lebanon 24
ميقاتي: لمُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لإحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022
27/11/2021 14:04:36
27/11/2021 14:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
هبوط مفاجىء للدولار... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
هبوط مفاجىء للدولار... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:44 | 2021-11-26
26/11/2021 09:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات في هذه الدولة الأوروبية!
Lebanon 24
الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات في هذه الدولة الأوروبية!
07:30 | 2021-11-26
26/11/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج حسودة تكره الخير لغيرها.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
أبراج حسودة تكره الخير لغيرها.. تعرفوا إليها
00:30 | 2021-11-27
27/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار ينخفض..كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار ينخفض..كم بلغ مساء اليوم؟
13:29 | 2021-11-26
26/11/2021 01:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل عن حفل لانتخاب ملكة جمال الاحزاب... هذه حقيقته وتفاصيله!
Lebanon 24
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل عن حفل لانتخاب ملكة جمال الاحزاب... هذه حقيقته وتفاصيله!
09:30 | 2021-11-26
26/11/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:48 | 2021-11-27
الصين تجري مناورات قرب تايوان ردا على زيارة وفد من الكونغرس الأميركي (العربية)
06:39 | 2021-11-27
وزارة الصحة الفلسطينية: ننفي رصد أي إصابة بالمتحور الجديد والكشف بحاجة إلى فحوصات خاصة لم تدخل للوزارة بعد العمل جارٍ لتوفيرها
06:15 | 2021-11-27
قطع السير على كورنيش المزرعة تقاطع جامع عبد الناصر (التحكم المروري)
06:12 | 2021-11-27
حكومة جنوب أفريقيا: يتم عقابنا بسبب اكتشافنا لمتحور كورونا "أوميكرون" (العربية)
05:54 | 2021-11-27
اعادة فتح السير محلة المدينة الرياضية باتجاه مستديرة الكولا (التحكم المروري)
05:51 | 2021-11-27
قطر تمنع دخول المسافرين من ثلاث دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون" (العربية)
فيديو
ساعة Vivo الذكية ستنافس آبل وهواوي.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة Vivo الذكية ستنافس آبل وهواوي.. هذه مواصفاتها (فيديو)
05:00 | 2021-11-27
27/11/2021 14:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدم بشاحنة ثقيلة ونجا بأعجوبة من الموت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
اصطدم بشاحنة ثقيلة ونجا بأعجوبة من الموت.. شاهدوا الفيديو
03:00 | 2021-11-27
27/11/2021 14:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل عن حفل لانتخاب ملكة جمال الاحزاب... هذه حقيقته وتفاصيله!
Lebanon 24
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل عن حفل لانتخاب ملكة جمال الاحزاب... هذه حقيقته وتفاصيله!
09:30 | 2021-11-26
27/11/2021 14:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact