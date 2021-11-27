أخبار عاجلة

أول سفير أميركي للسودان "جون جودفري" منذ عقود يقدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة (العربية)

Lebanon 24
27-11-2021 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بو نصار قدم أوراق اعتماده للرئيس البيلاروسي كسفير غير مقيم في مينسك
lebanon 24
27/11/2021 16:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
خالد الجلاهمة يقدم اليوم أوراق اعتماده سفيرا لمملكة البحرين لدى إسرائيل (سكاي نيوز)
lebanon 24
27/11/2021 16:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة بمجلس النواب الأميركي تحض بلينكن على تأمين الإفراج عن موظفي السفارة بصنعاء (العربية)
lebanon 24
27/11/2021 16:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان السفير الدكتور ياسر علوي وعرض معه العلاقات اللبنانية - المصرية والأوضاع العامة في البلاد
lebanon 24
27/11/2021 16:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:32 | 2021-11-27
09:24 | 2021-11-27
09:11 | 2021-11-27
09:10 | 2021-11-27
09:09 | 2021-11-27
09:04 | 2021-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website