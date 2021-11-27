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أخبار عاجلة
علماء: متحور "أوميكرون" قد يحل مكان سلالة دلتا السائدة في العالم بنسبة أكثر من 90% (العربية)
Lebanon 24
27-11-2021
|
07:19
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