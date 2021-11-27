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مقتل عسكري سوداني وجرح آخرين خلال التصدي لهجوم إثيوبي على الحدود الشرقية (العربية)

Lebanon 24
27-11-2021 | 07:54
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