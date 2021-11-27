أخبار عاجلة

كوريا الجنوبية تعلن تقييد حركة السفر من 8 دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون" (العربية)

Lebanon 24
27-11-2021 | 09:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قطر تمنع دخول المسافرين من ثلاث دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون" (العربية)
lebanon 24
28/11/2021 11:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة جنوب أفريقيا: يتم عقابنا بسبب اكتشافنا لمتحور كورونا "أوميكرون" (العربية)
lebanon 24
28/11/2021 11:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
التشيك تعلن عن أول إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" (العربية)
lebanon 24
28/11/2021 11:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطنة عمان تعلق دخول المسافرين من 7 دول في جنوب قارة أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون" (العربية)
lebanon 24
28/11/2021 11:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:55 | 2021-11-28
03:18 | 2021-11-28
03:15 | 2021-11-28
03:04 | 2021-11-28
03:03 | 2021-11-28
02:47 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website