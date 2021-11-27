أخبار عاجلة

قوى الأمن الداخلي توقف المدعو ع. م في بلدة النهري المطلوب بسرقة أسلاك كهربائية تابعة لشركة كهرباء لبنان

Lebanon 24
27-11-2021 | 10:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن الداخلي توقف المطلوب م.خ.ح في سعدنايل وهو كان أوقف سابقًا على إثر تفجير كسارة زحلة
lebanon 24
28/11/2021 11:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
استغلوا إنقطاع الكهرباء عن البلدة.. مجهولون يسرقون أسلاك كهربائية في الضنية (صورة)
lebanon 24
28/11/2021 11:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة كابلات تابعة لكهرباء لبنان بين بلدة السريرة وجسر الدلافة
lebanon 24
28/11/2021 11:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وعرض معه الأوضاع الأمنية ومواضيع تتعلق بالمديريات التابعة للوزارة
lebanon 24
28/11/2021 11:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:55 | 2021-11-28
03:18 | 2021-11-28
03:15 | 2021-11-28
03:04 | 2021-11-28
03:03 | 2021-11-28
02:47 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website