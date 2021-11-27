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الرئيس التركي يأمر بفتح تحقيق في تلاعب محتمل في العملة بعد أن هبطت الليرة إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأسبوع الماضي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
27-11-2021 | 10:56
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