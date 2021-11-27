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الداخلية السعودية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة مع حجر صحي مؤسسي لمدة 3 أيام

Lebanon 24
27-11-2021 | 12:29
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