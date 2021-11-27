قوى الأمن: الحاقاً لبلاغنا المتعلق باتخاذ تدابير سير امام موقف السيارات المقابل لمسجد الامين في وسط بيروت بتاريخ الغد تلغى جميع هذه التدابير بناءً لطلب اصحاب العلاقة

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