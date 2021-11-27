الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية: ندعو المواطنين لتجنب الـسـفـر للخارج حاليا إلا في حـالات الضرورة وخاصـة الدول الـتـي ظهرت بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا

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