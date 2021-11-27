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تأهل المنتخب اللبناني للشباب إلى نهائي بطولة ايرثلنك غرب آسيا لكرة القدم للشباب بعد الفوز على نظيره الأردني بنتيجة 0-1

Lebanon 24
27-11-2021 | 14:21
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