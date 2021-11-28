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أمل أبو زيد لـ"صوت كل لبنان": روسيا تعمل على ملف عودة النازحين السوريين ولكنها بالتأكيد لا يمكنها أن تحل هذه المسألة وحدها والأمور تحتاج لجهود دبلوماسية كبيرة

Lebanon 24
28-11-2021 | 02:33
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