أمل أبو زيد لـ"صوت كل لبنان": روسيا تعمل على ملف عودة النازحين السوريين ولكنها بالتأكيد لا يمكنها أن تحل هذه المسألة وحدها والأمور تحتاج لجهود دبلوماسية كبيرة

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