باسيل: يحاولون ان يجعلونا نقتنع بأنه لا فائدة من العهد "القوي" لأنه لم يأت الا بالانهيار ولذلك يجب ان يكون ضعيفا كي تبقى يدهم موضوعة عليه

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