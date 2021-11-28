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باسيل: لا تخافوا لا احتلال ايرانيا للبنان لأن لا احد يستطيع ان يحتل لا ثقافتنا ولا ديانتنا ولا ايماننا وهذه الارض بالذات وهذه الجبال لا احد يستطيع ان يحتلها او يدوسها

Lebanon 24
28-11-2021 | 06:50
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