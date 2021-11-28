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باسيل: نحن تيار استقلالي ولقد نشأنا على فكرة الاستقلال وضحينا كثيراً للحصول عليه واكتشفنا بعد ذلك أن الحفاظ عليه هو الأصعب

Lebanon 24
28-11-2021 | 06:53
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