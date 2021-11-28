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باسيل: لا يقرون الكابيتال كونترول لوقف التسرب المالي ولو بعد سنتين من الانهيار لأنهم مستمرون بالتهريب

Lebanon 24
28-11-2021 | 06:57
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باسيل: حاربونا بالنفط والغاز لأنهم لا يريدون ان يكون اقتصادنا وماليتنا يتمتعان بالحرية حتى تبقى تبعيتنا للخارج ونبقى "نركض" وراء دول وصندوق نقد لمساعدتنا ولا تكون لنا مقومات الصمود والاكتفاء الذاتي
lebanon 24
29/11/2021 07:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: يا شعبنا اللبناني.. هم يلعبون بك وبلقمة عيشك بعدما كانوا هم من رسموا السياسة المالية وليس نحن لأننا واجهناها وتكلمنا عن اقتصاد الانتاج
lebanon 24
29/11/2021 07:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هذا العهد لم يأت الى بلد فيه كهرباء وخال من الديون بل اتى الى بلد مفلس لم يكن ينقص الا اعلان انهياره وكان كلما تأخر الانهيار كلما زاد الدين والكلفة على الناس
lebanon 24
29/11/2021 07:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ما قام به هذا العهد ولو على حسابه وحسابنا هو انه لم يقبل ان يمر الوقت بل واجه السياسة المالية الخاطئة وفكك المنظومة وهذا الاهم وهو ما لم يكن احد اخر قادراً على القيام به
lebanon 24
29/11/2021 07:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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