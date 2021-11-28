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باسيل: سنحرر اقتصاد لبنان وهذا هو الهدف والمعركة قبل الانتخابات وخلالها وبعدها وتذكروا جيداً اننا من حررنا لبنان من كل محتل ووصي وسنحرره منهم ومن سياساتهم

Lebanon 24
28-11-2021 | 06:57
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