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قوات أميركية تدخل 100 شاحنة وصهريج من العراق لدعم قواعدها في ريف الحسكة (الحدث)

Lebanon 24
28-11-2021 | 07:00
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