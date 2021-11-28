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باسيل: يا شعبنا اللبناني.. هم يلعبون بك وبلقمة عيشك بعدما كانوا هم من رسموا السياسة المالية وليس نحن لأننا واجهناها وتكلمنا عن اقتصاد الانتاج
Lebanon 24
28-11-2021
|
07:03
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