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"رويترز": "طيران الإمارات" تعلن تأجيل إطلاق رحلاتها الجوية المباشرة التي كانت مقررة في 6 كانون الأول إلى مطار تل أبيب حتى إشعار آخر

Lebanon 24
28-11-2021 | 08:08
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