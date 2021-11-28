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فرنسا تعلن تنظيم رحلات جوية لإجلاء رعاياها من إثيوبيا اعتبارا من هذه الليلة

Lebanon 24
28-11-2021 | 10:21
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