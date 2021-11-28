السفارة الكويتية في المملكة المتحدة تدعو المواطنين القادمين سواء المحصنين أو غيرهم الالتزام بإجراء فحص (بي سي ار) في اليوم الثاني من الوصول مع الالتزام بالحجر المنزلي حتى صدور نتيجة سلبية

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